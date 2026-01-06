Россия запустила ИИ-фейки о "черных вдовах", которые ищут отношения только с военными

Кадры из ИИ-видео с женщинами, которые якобы ищут отношений только с военными

Россия запустила новую информационную операцию с использованием искусственного интеллекта: фейковые видео со сгенерированными «женщинами» распространяют циничную ложь об охоте на выплаты за погибших украинских военных.

Об этом сообщил украинский Центр противодействия дезинформации.

В социальных сетях активно распространяются видео с женщинами, созданными с помощью искусственного интеллекта, которые якобы заявляют, что сознательно ищут отношения только с военными из-за возможности получения значительных государственных выплат в случае гибели мужей.

Такие «персонажи» рассказывают вымышленные истории о неоднократных браках во время полномасштабной войны, гибели мужей и регулярном получении компенсаций.

При этом на самом деле феномен так называемых «черных вдов» характерен именно для России. Это явление там получило широкую огласку, активно обсуждается в медиа, а власть даже пытается урегулировать его на законодательном уровне. Именно эту внутреннюю российскую проблему пропагандисты пытаются искусственно перенести в украинские реалии.

«Цель этой информационной операции — поляризовать общество, спровоцировать раскол между военными и гражданскими, демотивировать граждан идти на военную службу», — пояснили в ЦПД.

К слову, Россия запустила еще одну ИПСО — о подготовке ВСУ «химических провокаций» в Изюме на 6-8 января, используя тактику «информационного алиби» для прикрытия собственных возможных атак. В ЦПД отмечают, что враг намеренно привязывает фейки к православному Рождеству, чтобы усилить эмоциональное давление на гражданских.