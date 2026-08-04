Россия запустила "Искандер" и кучу дронов из 5 направлений, есть "прилеты": что и куда летит сейчас (карта)

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В ночь на 4 августа Россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 136 беспилотниками разных типов, в частности Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами. ПВО сбила 117 дронов.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинское ПВО обезвредило 117 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны. К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

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В то же время, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях. Также в трех местах упали обломки сбитых дронов.

По состоянию на утро воздушная атака продолжается — в небе еще находятся вражеские беспилотники.

Где есть угроза

Как информируют ПС:

БпЛА в направлении Полтавы с востока;

БПЛА в северо-западном районе Сумщины, курс на запад;

БПЛА на западе Харьковской области, курс на Сумщину.

Напомним, основатель компании First Contact Валерий Боровик призвал украинцев не пытаться самостоятельно «вычислять» российские воздушные атаки. По его словам, после каждого официального предупреждения об опасности нужно сразу уходить в укрытие, особенно если рядом есть дети. Эксперт подчеркнул, что Россия постоянно анализирует результаты своих ударов и работу украинского ПВО, поэтому предусмотреть характер или время следующей атаки невозможно.

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