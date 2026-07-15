Россия запустила по Украине авиационные ракеты из Крыма, есть «прилеты»: где и до сих пор летит

Атака РФ.

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Ночью против 15 июля армия РФ ударила по Украине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также запустила 122 ударных беспилотника. Наутро атака продолжается.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, россияне запустили ракеты из воздушного пространства временно аннексированного Крыма. Беспилотники Shahed, в том числе реактивные, Гербера, Италмас и дроны-имитаторами типа «Пародия» летели по нескольким направлениям — Курска, Орла, Миллерово (РФ), оккупированного Донецка, а также Гвардейского в Крыму.

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Противовоздушной обороной был сбит/подавлен 101 беспилотник на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание ракет и 18 ударных БпЛА на 19 локациях, а также падение обломков на семи локациях.

Утренняя атака РФ

Воздушные силы сообщили, что российская атака продолжается. В воздушном пространстве страны есть несколько БПЛА. В частности, дроны, держащие курс на Одесскую область, фиксируют в акватории Черного моря.

Также беспилотники двигаются в направлении Запорожья с юга и в направлении Опишни на Полтавщине с севера. Кроме того, россияне запустили КАБы в Сумской области.

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Карта тревог по состоянию на 09:15 среды, 15 июля.

Удары РФ утром 15 июля - что известно

Утром армия РФ ударила ракетами по жилым домам в Одессе Во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 06:56 до 07:18, в городе произошли взрывы. Известно о по меньшей мере трех погибших, а также трех травмированных местных жителей.

Кроме того, произошел прилет по АЗС в одной из тыловых областей. – Житомирской.

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