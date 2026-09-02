Россия запустила по Украине баллистику и 174 дрона: сколько целей сбила ПВО

Ракетно-дроновая атака по Украине / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 2 сентября российская армия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. Основными направлениями вражеской атаки стали Одесская и Киевская области. Силы ПВО смогли сбить и подавить большинство воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Реклама

В ночь на 2 сентября российские войска в очередной раз совершили массированную атаку по территории Украины. Обстрел начался еще в 18:00 1 сентября.

Реклама

Для ударов оккупанты применили:

2 баллистические ракеты «Искандер-М» из оккупированного Крыма,

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства над Черным морем,

174 ударных дрона типа «Шахед», S8000 «Бандероль», «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

Около половины запущенных ударных беспилотников были реактивными. Дроны враг запускал из направлений Орла, оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Основными направлениями вражеской атаки стали Одесчина и Киевщина.

По предварительной информации, по состоянию на утро украинская ПВО уничтожила или подавила 141 вражескую цель:

Реклама

3 «Бандероли»;

138 БпЛА разных типов.

В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных дронов на 16 локациях. Еще на четырех местах было обнаружено падение сбитых целей и их обломков. Часть вражеских средств поражения не достигла определенных целей.

Российская атака продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские БпЛА. Украинцев призывают не пренебрегать правилами безопасности.

Атака на Украину 2 сентября — какие последствия

Враг 2 сентября атаковал Киевщину, ударив по складам в Бучанском районе, где вспыхнул сильный пожар. Из-за обстрела гражданской инфраструктуры также повреждены жилые дома в Бучанском и Броварском районах, склад в Бориспольском районе. Два человека получили ранения.

Утром во время воздушной тревоги из-за атаки российских реактивных БпЛА в пригороде Киева раздались взрывы и вспыхнул сильный пожар.

Реклама

В ночь на 2 сентября Одесса подверглась массированной вражеской атаке, которая длилась более четырех часов. Ранены восемь человек, в том числе ребенок. Поврежден 24-этажный жилой дом с разрушением квартир на нескольких этажах, выбиты окна в соседних домах, повреждены автомобили, офисы и два учебных заведения.

Новости партнеров