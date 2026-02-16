- Дата публикации
Россия запустила по Украине четыре "Циркона" из Крыма: что известно
Россияне запустили по Украине гиперзвуковые «Цирконы» – взрывы раздавались в Киевской области.
В ночь на понедельник, 16 февраля, российская армия атаковала Украину четырьмя противокорабельными ракетами «Циркон», баллистической ракетой «Искандер-М», управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 62 беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной были сбиты или подавлены две ракеты «Циркон».
Куда летели ракеты «Циркон»
Ночью в Киеве и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Мониторинговые Telegram-каналы писали о ракете «Циркон» курсом на Киевщину. Вероятной целью была подстанция Ровенской АЭС.
Что нужно знать о российской ракете «Циркон»
Российская ракета «Циркон» — это гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, разработанная «НПО машиностроения» для ВМФ России.
Эти ракеты могут развивать скорость от 6 до 8 Маха. Большинство западных источников утверждают, что радиус ракеты составляет от 500 до 750 километров в зависимости от профиля полета. Она использует инерционную навигацию (INS), спутниковую корректировку (ГЛОНАСС), радиолокационную головку наведения на конечной фазе полета и, возможно, ИК-наведение для распознавания силуэтов кораблей.
Комплекс головки самонаведения до сих пор находится на этапе разработки и экспериментального тестирования, о чем свидетельствуют сбои при первых запусках.
«Циркон» — это самая передовая гиперзвуковая крылатая ракета, разработанная Россией. Она представляет серьезную угрозу для военно-морских сил НАТО, хотя и остается прототипом, который все еще проходит испытание.