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Россия запустила по Украине новые цели, тревога в ряде областей: где сейчас опасно (карта)
Россия продолжает воздушный террор Украины, применяя комбинированные запуски дронов.
Вечером 28 ноября российская оккупационная армия снова атакует Украину беспилотниками разных типов. В ряде регионов объявлена воздушная тревога. По сообщениям военных, противник применяет как ударные дроны, так и скоростные реактивные БПЛА.
Что известно о воздушной атаке и в каких областях угроза ударов — читайте в материале ТСН.ua.
Атака дронов на Украину 28 ноября: где объявлена воздушная тревога
По информации Воздушных сил ВСУ, российские беспилотники фиксируют сразу по нескольким направлениям — на севере, в центре и на юге Украины. Среди воздушных целей есть реактивные БпЛА, которые двигаются со значительно более высокой скоростью, чем обычные ударные дроны.
По сообщениям Воздушных сил ВСУ, угроза ударов сохраняется для Днепра и Запорожья, а также для отдельных населенных пунктов Черниговской и Киевской областей. В частности, военные сообщали об опасности для Куликовки в Черниговской области и Красятичей в Киевской области.
Напомним, в субботу, 28 ноября, российские беспилотники атаковали Киев. В столице погибла женщина, еще четыре человека пострадали, среди них — ребенок. Повреждение и разрушение было зафиксировано в Шевченковском и Соломенском районах.
Также под ударом оказался Кременчуг Полтавской области. Русский дрон попал во двор многоэтажки. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.