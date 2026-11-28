Россия атакует Украину беспилотниками вечером 28 ноября / © ТСН

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Вечером 28 ноября российская оккупационная армия снова атакует Украину беспилотниками разных типов. В ряде регионов объявлена воздушная тревога. По сообщениям военных, противник применяет как ударные дроны, так и скоростные реактивные БПЛА.

Что известно о воздушной атаке и в каких областях угроза ударов — читайте в материале ТСН.ua.

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Атака дронов на Украину 28 ноября: где объявлена воздушная тревога

По информации Воздушных сил ВСУ, российские беспилотники фиксируют сразу по нескольким направлениям — на севере, в центре и на юге Украины. Среди воздушных целей есть реактивные БпЛА, которые двигаются со значительно более высокой скоростью, чем обычные ударные дроны.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 22:33 28 ноября

По сообщениям Воздушных сил ВСУ, угроза ударов сохраняется для Днепра и Запорожья, а также для отдельных населенных пунктов Черниговской и Киевской областей. В частности, военные сообщали об опасности для Куликовки в Черниговской области и Красятичей в Киевской области.

Напомним, в субботу, 28 ноября, российские беспилотники атаковали Киев. В столице погибла женщина, еще четыре человека пострадали, среди них — ребенок. Повреждение и разрушение было зафиксировано в Шевченковском и Соломенском районах.

Также под ударом оказался Кременчуг Полтавской области. Русский дрон попал во двор многоэтажки. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.

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