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- Украина
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Россия запустила по Украине ракеты и дроны по семи направлениям, есть "прилеты": где и что летит сейчас
Силы ПВО Украины обезвредили 130 беспилотников и одну ракету россиян.
Ночью 1 июля российские войска совершили массированную атаку на Украину. Враг применил баллистическую ракету «Искандер-М», управляемую авиационную ракету Х-59 и 151 ударные имитационные и боевые беспилотники разных типов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Запуски производились с территории РФ, временно оккупированного Крыма и оккупированной части Донецкой области.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 украинское ПВО уничтожило или подавило 130 вражеских беспилотников, а также управляемую авиационную ракету Х-59.
В то же время, зафиксировано попадание 17 ударных дронов в 16 локациях, еще на четырех местах упали обломки сбитых воздушных целей. Информация о месте падения баллистической ракеты уточняется.
По состоянию на утро сообщений о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.
В воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается, ведь в воздушном пространстве Украины еще находятся вражеские беспилотники, и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Летящий утром
Как информируютВоздушные силы, в воздушном пространстве фиксируется:
БпЛА в направлении г.Запорожья с юга;
БпЛА на Сумщине, курс южный, мимо н.п.Хотинь;
БПЛА курсом на Полтаву с севера.
Ранее военный эксперт Александр Коваленко предположил, что Россия могла временно снизить интенсивность массированных атак, чтобы накопить ракеты и дроны для нового масштабного удара. По его словам, пауза также может быть связана с последствиями ударов Украины по российским предприятиям, производящим компоненты высокоточного оружия. В то же время эксперт призывает не терять бдительности, ведь следующая комбинированная атака может оказаться значительно мощнее предыдущих.