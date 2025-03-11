Россия запустила по Украине ударные беспилотники: куда направляются цели

Украину в ночь на 11 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Несколько групп ударных БПЛА из Полтавщины Черкасской области.

Шахеды через Киевщину – на Житомирщину.

БПЛА из Сумщины – на Черниговщину.

Несколько групп БПЛА на юге Кировоградщины – западным курсом.

БпЛА на севере Черниговщины – западным курсом.

БПЛА на юге Киевщины. Курс – западный.

Шахед из Полтавщины – на Черниговщину.

Ранее сообщалось, что из-за удара российского беспилотника в Запорожье возможны перебои с поставками газа и тепла.

Мы ранее информировали, что россияне атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области.

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