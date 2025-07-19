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- Украина
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Россия запустила ряд беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины: объявлена воздушная тревога
В ночь на 19 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Относительно движения вражеских ударных БПЛА:
Новые группы вражеских ударных БПЛА в направлении Одесщины из акватории Черного моря.
Внимание! м. Луцк! В вашем направлении БПЛА с востока.
Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.
Группы вражеских БПЛА в направлении Одессы.
Обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА по состоянию на 00:24
1. БпЛА на востоке, юго-западе и юге Сумщины, курс – юго-западный/юго-западный;
2. БпЛА на юго-западе и юго-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/южный;
3. БпЛА в Полтавской области, курс - юго-западный;
4. БпЛА на востоке и юге Киевщины, курс - западный/юго-западный;
5. БпЛА в Житомирской области, курс - западный/юго-западный;
6. БпЛА в центральной части Николаевщины, курс - западный;
7. БпЛА на востоке Черкасской области, курс - юго-западный;
8. БпЛА на востоке Ровенщины, курс – западный/юго-западный;
9. БпЛА на севере Хмельнитчины, курс – юго-западный;
10. БпЛА на Житомир с востока!
11. БПЛА на г. Одессу с северо-запада и акватории Черного моря.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия
В настоящее время воздушная тревога продолжается.