Россия запустила ряд беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

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В ночь на 19 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Относительно движения вражеских ударных БПЛА:

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Новые группы вражеских ударных БПЛА в направлении Одесщины из акватории Черного моря.

Внимание! м. Луцк! В вашем направлении БПЛА с востока.

Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.

Группы вражеских БПЛА в направлении Одессы.

Обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА по состоянию на 00:24

1. БпЛА на востоке, юго-западе и юге Сумщины, курс – юго-западный/юго-западный;

2. БпЛА на юго-западе и юго-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/южный;

3. БпЛА в Полтавской области, курс - юго-западный;

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4. БпЛА на востоке и юге Киевщины, курс - западный/юго-западный;

5. БпЛА в Житомирской области, курс - западный/юго-западный;

6. БпЛА в центральной части Николаевщины, курс - западный;

7. БпЛА на востоке Черкасской области, курс - юго-западный;

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8. БпЛА на востоке Ровенщины, курс – западный/юго-западный;

9. БпЛА на севере Хмельнитчины, курс – юго-западный;

10. БпЛА на Житомир с востока!

11. БПЛА на г. Одессу с северо-запада и акватории Черного моря.

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В настоящее время воздушная тревога продолжается.