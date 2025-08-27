Россия запустила ряд беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 27 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Относительно движения вражеских ударных БПЛА:

Группа "шахедов" – курсом на Сумы!

Несколько групп "шахедов" с юго-востока – к востоку Днепропетровщины, север Донетчины!

Самар (Днепропетровщина) - взрывы - мониторинговые каналы.

Группа "шахедов" на севере Донбасса - курсом на северо-запад.

Группа "шахедов" на юге Харьковщины – курсом на север.

Группа "шахедов" в центре Харьковской области - курсом на Харьков.

"Шахеды" на западе Харьковщины – курсом на Днепропетровщину.

Группа "шахедов" на севере Днепропетровщины – курсом на Полтавщину.

"Шахеды" на востоке Сумщины – курсом на запад.

Ранее сообщалось, что на Львовщине и еще в 11 областях Украины сигнал воздушной тревоги будут объявлять не по всей области, а только по отдельным районам.