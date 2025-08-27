- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия запустила ряд беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины: объявлена воздушная тревога
В ночь на 27 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Относительно движения вражеских ударных БПЛА:
Группа "шахедов" – курсом на Сумы!
Несколько групп "шахедов" с юго-востока – к востоку Днепропетровщины, север Донетчины!
Самар (Днепропетровщина) - взрывы - мониторинговые каналы.
Группа "шахедов" на севере Донбасса - курсом на северо-запад.
Группа "шахедов" на юге Харьковщины – курсом на север.
Группа "шахедов" в центре Харьковской области - курсом на Харьков.
"Шахеды" на западе Харьковщины – курсом на Днепропетровщину.
Группа "шахедов" на севере Днепропетровщины – курсом на Полтавщину.
"Шахеды" на востоке Сумщины – курсом на запад.
Ранее сообщалось, что на Львовщине и еще в 11 областях Украины сигнал воздушной тревоги будут объявлять не по всей области, а только по отдельным районам.