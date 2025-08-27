ТСН в социальных сетях

Украина
242
1 мин

Россия запустила ряд беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины: объявлена воздушная тревога

Елена Кузьмич
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 27 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Относительно движения вражеских ударных БПЛА:

  • Группа "шахедов" – курсом на Сумы!

  • Несколько групп "шахедов" с юго-востока – к востоку Днепропетровщины, север Донетчины!

  • Самар (Днепропетровщина) - взрывы - мониторинговые каналы.

  • Группа "шахедов" на севере Донбасса - курсом на северо-запад.

  • Группа "шахедов" на юге Харьковщины – курсом на север.

  • Группа "шахедов" в центре Харьковской области - курсом на Харьков.

  • "Шахеды" на западе Харьковщины – курсом на Днепропетровщину.

  • Группа "шахедов" на севере Днепропетровщины – курсом на Полтавщину.

  • "Шахеды" на востоке Сумщины – курсом на запад.

Ранее сообщалось, что на Львовщине и еще в 11 областях Украины сигнал воздушной тревоги будут объявлять не по всей области, а только по отдельным районам.

