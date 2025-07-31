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- Украина
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Россия запустила ряд ударных дронов по Украине: озвучена траектория полета
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 31 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
группа ударных БпЛА на Донетчине и Запорожье курс на Днепропетровщину.
группа БпЛА на Днепропетровщине – в северо-восточном направлении.
группы ударных БпЛА на Полтавщине - в курсе Черкасской области.
Группа ударных БПЛА в Черкасской области — курс на Киевщину.
группы ударных БпЛА на севере и центре Киевщины – курс западный/юго-западный.
г.Киев — ударные БпЛА в направлении города с юга и востока.
Группа ударных БПЛА в Житомирской области — курс юго-западный.
БпЛА на юге Житомирщины - курсом на Виннитчину.
БпЛА в Винницкой области — курс на Житомирщину.
Группа ударных БПЛА в Черкасской области — западная.
БпЛА в Ровенской области — курс на Житомирщину.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.