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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россия запустила ряд ударных дронов по Украине: озвучена траектория полета

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карта

Карта / © ТСН.ua

В ночь на 31 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • группа ударных БпЛА на Донетчине и Запорожье курс на Днепропетровщину.

  • группа БпЛА на Днепропетровщине – в северо-восточном направлении.

  • группы ударных БпЛА на Полтавщине - в курсе Черкасской области.

  • Группа ударных БПЛА в Черкасской области — курс на Киевщину.

  • группы ударных БпЛА на севере и центре Киевщины – курс западный/юго-западный.

  • г.Киев — ударные БпЛА в направлении города с юга и востока.

  • Группа ударных БПЛА в Житомирской области — курс юго-западный.

  • БпЛА на юге Житомирщины - курсом на Виннитчину.

  • БпЛА в Винницкой области — курс на Житомирщину.

  • Группа ударных БПЛА в Черкасской области — западная.

  • БпЛА в Ровенской области — курс на Житомирщину.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.

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