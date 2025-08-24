- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия запустила ряд ударных дронов по Украине: озвучена траектория полета
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 24 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
Группы вражеских ударных БпЛА смены и двигаются севернее Каменского в направлении Кременчуга;
Другие группы ударных БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях, курс западный (Кременчуг);
Вражеский БпЛА в Харьковской области, курс северо-западный.
Новые вражеские ударные БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одессу.
Ранее Краматорский горсовет сообщил , что 22 августа российская авиация сбросила 41 бомбу на город. Бомбардировки разбили до 60 жилых домов, повреждены магазины, линии электропередач и связи.
Напомним, 20 августа российская террористическая армия запустила по городу Константиновка Донецкой области 8 ракет по реактивной системе залпового огня «Смерч».