Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

Россия запустила ряд ударных дронов по Украине: озвучена траектория полета

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 24 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

Группы вражеских ударных БпЛА смены и двигаются севернее Каменского в направлении Кременчуга;

  • Другие группы ударных БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях, курс западный (Кременчуг);

  • Вражеский БпЛА в Харьковской области, курс северо-западный.

  • Новые вражеские ударные БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одессу.

Ранее Краматорский горсовет сообщил , что 22 августа российская авиация сбросила 41 бомбу на город. Бомбардировки разбили до 60 жилых домов, повреждены магазины, линии электропередач и связи.

Напомним, 20 августа российская террористическая армия запустила по городу Константиновка Донецкой области 8 ракет по реактивной системе залпового огня «Смерч».

