Россия запустила "Цирконы" и "Искандеры" по Киеву и Запорожью, есть "прилеты": что и где до сих пор летит (карта)

Воздушная тревога / © ТСН

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В ночь на 11 августа российские войска совершили комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и 120 ударных беспилотников разных типов. Основными направлениями удара стали Киевская область и Запорожье.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 10 августа противник атаковал Запорожье и Киев противокорабельными ракетами «Циркон», а также баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23. Запуски производились с территории Курской, Ростовской, Воронежской и Орловской областей РФ.

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Кроме того, россияне запустили по Украине 120 ударных БПЛА типов Shahed, Гербера и дроны-имитаторы Пародия. Беспилотники запускали из районов Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 украинское ПВО уничтожило или подавило 98 вражеских беспилотников типов Shahed, «Гербера» и других разновидностей. Избиения зафиксированы на севере, юге и востоке Украины.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 21 локацию. Еще на пяти местах зафиксировали падение обломков сбитых целей.

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Воздушная атака продолжается. В небе Украины остается несколько российских беспилотников.

Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Что в небе по состоянию на утро

Как информируют Воздушные силы:

БпЛА на Запорожье с юга;

Реактивные БПЛА из Черного моря — на юг Одесщины, курсом на Вилково.

Напомним, в ночь на 11 августа Воздушные силы ВСУ вторично объявили в Украине угрозу применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Около 3:16 воздушная тревога охватила значительную часть центральных, северных и восточных областей. Украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

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