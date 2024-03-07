Россия запустила в Сети новый фейк, направленный на украинских студентов

Российские пропагандисты запустили в Сети новый фейк – на этот раз они распространяют информацию о массовом закрытии ВУЗов в Украине. Якобы студентов отправляют на фронт.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации.

Как отмечается, оккупанты для придания правдоподобия своим фейкам используют заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования в стране.

Таким образом враждебные пропагандисты пытаются распространить среди украинской молодежи панические настроения и недоверие до государства.

“На самом деле ни о каком массовом закрытии вузов в Украине речь не идет. Обсуждается возможность объединения отдельных учебных заведений, что не предусматривает ни отчисления студентов, ни увольнения преподавателей. Также не рассматривается вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов. Доверяйте только верифицированным источникам информации”, — рассказали в пресс-службе ЦПД.

Напомним, что Госспецсвязи построит систему блокирования российского теле- и радиовещания на приграничных территориях Украины.

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