Россия заселяет квартиры украинцев на оккупированных территориях своими боевиками – ЦНС

Так, российские солдаты заселяются в квартиры украинцев. В этом врагу помогают, в частности, местные коммунальщики.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Людей, обнаруживших "гостей", просто выселяют

Как отмечают в Центре, коммунальщики обходят дома и ищут квартиры, владельцы которых уехали. Такие квартиры опечатывают, а впоследствии – в них заселяют военных армии РФ.

"Зафиксированы случаи, когда местные вернулись домой и обнаружили в своих домах российских солдат. Но даже после этого жителям не возвращали квартиру, а принудительно выселяли из квартир", – утверждают в украинском подполье.

Украинцев в очередной раз призывают не идти на сотрудничество с российскими захватчиками. После деоккупации региона изменникам неизбежно придется нести ответственность за поддержку преступлений государства-агрессора.

Ранее говорилось, что оккупанты намерены до конца года вывезти 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург. Ключевая цель – так называемое "культурное просвещение".

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