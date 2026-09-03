Россия засыпает Украину реактивными дронами: WP раскрыла новую тактику истощения ПВО

«Герань-5» / © ГУР Минобороны

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Россия существенно нарастила использование реактивных беспилотников, которые летают почти вдвое быстрее предыдущих моделей. Массированные атаки этими БПЛА призваны истощить украинскую противовоздушную оборону, что заставляет Киев снова адаптироваться к условиям высокотехнологичной гонки вооружений.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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По словам Президента Украины Владимира Зеленского, реактивные дроны уже составляют более половины всех беспилотников, которые РФ выпускает для истощения украинских сил. Только за четыре дня из почти 1500 запущенных БПЛА около 800 были именно реактивными.

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Следует отметить, что новые дроны «Герань-4» и «Герань-5», разработанные на основе иранских Shahed, способны развивать скорость до 400 км/ч (250 миль/час).

«Герань-4» / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» сообщил, что РФ производит около 3 000 таких дронов в месяц, а общие планы агрессора составляют 36 000–40 000 единиц в год.

По оценкам экспертов, реактивные БПЛА будут составлять около 60% всего производства российских дронов, остальные — старшие модели типа «Шахед-136» и «Герань-2».

Как отмечает издание, дефицит зенитных ракет для систем ПВО остается одной из самых уязвимых позиций Украины. Российские дроны значительно дешевле в производстве ракет, что позволяет врагу ежедневно применять их для давления на украинскую инфраструктуру и города.

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Украина продолжает призывать международных партнеров, в частности США, увеличить поставки ракет для систем Patriot, являющихся единственным надежным средством перехвата российской баллистики.

Напомним, в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов. Россия применяет психологический террор по образцу второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.

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