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Россия засыпала Украину ракетами и начала говорить о перемирии: что выдали у Путина
Россия заявляет о «продолжении работы» над энергетическим перемирием, предложенным Дональдом Трампом, но в то же время отчитывается о новых ударах по энергетическим объектам Украины.
В Кремле прокомментировали инициативу Дональда Трампа по введению энергетического перемирия между Украиной и Россией. По словам представителя российского диктатора Дмитрия Пескова, это предложение «не было конкретизировано».
Об этом заявил Песков, сообщают российские СМИ.
Песков прокомментировал энергетическое перемирие: что заявил
Песков заявил, что в США предложение Дональда Трампа по поводу энергетического перемирия между Украиной и РФ не конкретизировали.
Так в Москве ответили на вопрос, свидетельствуют ли очередные ночные удары по украинской энергосистеме об отказе РФ от инициативы президента США. Несмотря на это, представитель Кремля утверждает, что «работа в этом направлении продолжается».
В то же время Министерство обороны РФ официально отчиталось об очередной массированной атаке на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 14 октября. Там заявили, что атаковали объекты в Киеве, а также в Киевской и Харьковской областях.
Враг заявляет, что гражданская энергетическая инфраструктура якобы используется для нужд Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса.
Россияне заявляют, что атаковали следующие гражданские объекты:
центр обработки данных «АТМ УкрСиббанк»
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5
ТЭЦ-6 в Киевской области
Трипольскую ТЭС
Киевскую электроподстанцию
Харьковскую ТЭЦ-5
Змиевскую ТЭС
По словам россиян, эти гражданские объекты энергетической инфраструктуры «снабжают электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса», а не отоплением, водой и светом дома украинцев.
«Зеленский не заслужил»: в Кремле отвергли перемирие
Напомним, в Кремле официально отвергли инициативу президента США Дональда Трампа по перемирию с Украиной, заявив, что Россия не даст Киеву передышку и продолжает добиваться целей так называемой «специальной военной операции».
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский «не заслужил передышку» и только пытается использовать публичные инициативы для временной паузы в войне. Он также подчеркнул, что Москва не меняла своих первоначальных целей.
В свою очередь, представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что РФ выступает против временного прекращения огня и стремится к заключению долгосрочного мирного соглашения на собственных условиях.