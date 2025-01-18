Россия завербовала сотрудников "Укрзализныци" и киевского метрополитена: что они делали

Свою "деятельность" они начали с 2014 года.

Правоохранители разоблачили агентурную сеть российских спецслужб, в состав которой входили работники "Укрзализныци" и столичного метрополитена.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По их информации два гражданина Украины были завербованы представителем ФСБ еще в 2014 году и до 2022 года передавали российским куратором данные о движении поездов с грузами, представлявшими стратегический интерес для России.

После начала полномасштабного вторжения подозреваемые начали передавать информацию о перемещении подразделений ВСУ, последствиях обстрелов и готовили диверсии на территории Украины по заданию ФСБ.

Во время обысков у подозреваемых обнаружено оружие, взрывчатку, боеприпасы и технику для связи с российской спецслужбой.

Кроме того, следователи установили факты оправдания российской агрессии против Украины фигурантами дела и их окружением. УК Украины.

Решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанные фигуранты

Результаты проведения обыска

Напомним, СБУ сообщила о подозрении эксведущему телеканалов Виктора Медведчука и Евгения Мураева, распространявшего российскую пропаганду после начала полномасштабного вторжения.

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