Россия завезла в Запорожскую область 800 полицейских из Ростовской области и Краснодарского края

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров об усилении давления на жителей в оккупации.

Россияне сначала издали приказ о создании на оккупированных частях четырех областей Украины 28 колоний

Теперь отчитались в РосСМИ, которые ввезли в Запорожскую область 800 полицейских из Ростовской области и Краснодарского края.

На самом деле оккупанты еще раз испытывают кадровый голод и страх:

местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как крысы-беглецы: либо увольняются, либо пытаются уехать в Крым. Пришлось искать кадры в России;

заезжих полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место – боятся партизан

В очередной раз пугают жителей очередными «смотрителями за порядком» и тюрьмами, пытаясь укоренить покорность.

«Но не получилось за 11 месяцев – не получится и сейчас. Наши люди сопротивляются, верят в ВСУ и ждут возвращения Украины», — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее генерал США назвал приоритетный и очень важный шаг для деоккупации города Мелитополя.

Также вблизи Мелитополя уничтожено несколько пунктов дислокации оккупантов.

А в самом Мелитополе морг переполнен телами оккупантов.

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