Россия завозит сибирскую язву в Херсонскую область: срочное предупреждение ГУР

Скотомогильник / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает: на временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики намеренно создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы.

Об этом сообщает ГУР в Facebook.

«Речь идет о свозе туш инфицированного сибирской язвой скота к скотомогильникам в оккупированном регионе. В общей сложности таких объектов здесь насчитывается до полусотни, из них наибольшую угрозу составляют около десяти, в том числе — скотомогильники, расположенные в районе населенных пунктов Аскания-Нова, Скадовск, Железный Порт», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что зараженных животных россияне лишаются без соблюдения санитарных норм. Художественные туши не сжигают, а просто закапывают. Многие объекты находятся в крайне заброшенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов — расстояние отдельных объектов до жилой застройки составляет менее 1 километра.

Захоронения инфицированного скота не имеют ни глухих изгородей, ни других защитных сооружений. Почвы на могилах со временем оседают, однако необходимого для обеспечения биологической безопасности обслуживания скотомогильников российская оккупационная администрация не осуществляет.

Часть объектов расположена на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, что дополнительно увеличивает риск распространения возбудителя сибирской язвы, который может сохранять жизнеспособность в почве от нескольких десятков до сотни лет.

Бесконтрольное захоронение инфицированного скота и игнорирование мер безопасности на скотомогильниках со стороны российских оккупантов — прямая угроза гражданскому населению на временно порабощенных территориях, а также аграрному сектору Херсонщины — из-за повышенной опасности заражения почв и здоровых животных.

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«Преднамеренное или халатное создание условий для вспышки сибирской язвы — еще одно преступление государства-агрессора России, которое может трактоваться как акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины», — отмечают в ГУР.

Военное разведка не исключает, что Россия может использовать скотомогильники для проведения взрывной операции под чужим флагом, что кроме кинетического влияния на объекты концентрации источников сибирской язвы будет содержать также информационно-пропагандистскую составляющую ― например, обвинение Украины в изготовлении/применении так называемой.

Напомним, на временно оккупированной части Херсонской области тысячи человек оказались в ловушке без пищи, воды, лекарств, света и газа. Российские войска блокируют выезд и атакуют гражданскими дронами, доводя громады до гуманитарной катастрофы.

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