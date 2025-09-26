Россия завышает свои территориальные "добычи" на ключевых направлениях фронта: анализ ISW

Россия искусственно раздувает свои военные «достижения» в Украине / © Associated Press

Министерство обороны России продолжает искусственно завышать свои цифры в своих заявлениях о территориальных «достижениях» в Украине, чтобы поддержать фальшивый нарратив Кремля о «неизбежности российской победы». Аналитики установили, что заявленные российской стороной показатели по захваченной территории и количеству населенных пунктов существенно отличаются от реальных данных, зафиксированных независимыми наблюдателями.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны (ISW) от 25 сентября 2025 года.

Разница между реальностью и пропагандой

По данным МО РФ, в период с 1 января по 25 сентября 2025 года российские войска якобы захватили по меньшей мере 4714 квадратных километров по всему театру боевых действий и 205 украинских населенных пунктов.

Однако ISW, опираясь на собственные доказательства, оценивает, что за этот год российские войска смогли захватить лишь 3434 квадратных километра. Таким образом, общее завышение составляет более 1200 квадратных километров (почти на треть больше реальных цифр).

Наибольшие разногласия зафиксированы на ключевых направлениях фронта:

на Харьковщине (где продолжаются активные бои): МО РФ заявляет о 542 кв. км, тогда как ISW подтверждает всего 255 кв. км. Это завышение составляет 112%.

на Днепропетровщине : завышение составляет 83% (175 кв. км по заявлению РФ против 96 кв. км по оценке ISW).

на Луганщине и Донбассе : завышение составляет 36% и 33% соответственно.

Цель манипуляций: давление на Запад

ISW отмечает, что МО РФ часто завышает свои территориальные «добычи», чтобы сформировать на Западе ошибочное представление о военных возможностях России и ее перспективах на победу. Кремль использует большие объемы фейковых данных для создания иллюзии быстрого продвижения на поле боя, несмотря на то, что российские войска продолжают двигаться медленным пешим темпом.

Подобная практика не нова. К примеру, 30 августа начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов утверждал, что с марта российские войска захватили 3500 кв. км, тогда как ISW того времени оценивал фактический прирост только в 2346 кв. км.

"Кремль пытается убедить Запад, что Россия неизбежно достигнет своих начальных военных целей на поле боя, чтобы заставить Украину и ее партнеров пойти на уступки российским требованиям", - отмечает ISW.

Аналитики также обнаружили, что российское военное командование иногда использует кадры, где российские солдаты держат флаги в определенных населенных пунктах, чтобы объявить о захвате деревни или города. Однако эти кадры часто показывают лишь небольшие операции по инфильтрации в районы, где российские силы не могут укрепить устойчивые позиции.

Таким образом, завышение военных успехов является ключевым элементом информационной кампании Кремля, направленной на подрыв западной поддержки Украины и легитимизацию собственных агрессивных целей.

Напомним, купационные войска РФ перегруппировывают силы для подготовки к наступательным операциям на нескольких участках линии фронта. Однако, по мнению аналитиков ISW, россиянам не хватает сил и средств , необходимых для одновременного проведения этих операций.