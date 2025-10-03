Россия заявляет о захвате села в Запорожской области: в ВСУ прокомментировали

Солдат РФ.

Агрессор Россия распространила заявление о якобы захвате населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Эта информация не соответствует действительности. Село находится под контролем 110-й ОМБр.

Об этом заявила 110 отдельная механизированная бригада в Telegram.

По данным военных, в Вербовое проникла диверсионно-разведывательная группа россиян. Именно она пыталась снять постановочное видео с установкой триколора страны-агрессорки. Оккупанты были уничтожены подразделениями 110 бригады.

"Ребята зашли в село, уничтожили остатки противника и зачистили населенный пункт", - говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечают, что информация, распространенная на ресурсе DeepState, не соответствует действительности.

Как сообщалось, жителей Запорожья призвали уехать, чтобы переждать осеннее наступление РФ. Экссоветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что россияне хотят устроить жителям Запорожья такой террор, как это сделали в Херсоне и прибрежных общинах Херсонщины.

Напомним, в сентябре темпы оккупации россиян на фронте упали почти вдвое. Армия РФ смогла захватить 259 квадратных километров. Это самый низкий показатель с мая. Аналитики DeepState отмечают, что сейчас наиболее проблемным является Новопавловское направление.

