Россия зимой будет рекордно запускать по Украине дроны: эксперт объяснил, с чем это связано

Российские оккупанты будут зимой активно использовать дроны-камикадзе. Однако крылатые ракеты будут применять меньше.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Зима будет рекордной по использованию дронов-камикадзе, но не рекордной по количеству использования крылатых ракет. В России проблемы с крылатыми ракетами, она сейчас может накапливать боекомплект за счет того, что производит. Склады уже не столь полны, как это было в прошлом году, а то, что осталось на складах – это преимущественно ракеты, нуждающиеся в обслуживании и ремонте, а ремонт занимает время примерно так же, как и производство новой ракеты”, — рассказал Александр Коваленко.

По его словам, в прошлом году по территории Украины россияне наносили удары 70-80 ракет в среднем. Паузы между этими ударами были примерно неделю.

“Сейчас, чтобы россиянами накопить 70 ракет Х-101/555, нужно полтора месяца работать 24/7... В то время как производство Shahed-136 Иран смог нарастить... В прошлом году это было примерно 50 дронов в месяц, а сейчас – это более 250... Россия может позволить себе использовать более масштабно эту компоненту. К тому же сама пытается у себя наращивать производство Shahed-136, Shahed-131. К тому же "шахед" дешевле. Если мы говорим о крылатой ракете, например, авиационного базирования – это в среднем 5-7 миллионов... В то время как 50 "шахедов" – это 2 миллиона долларов”, — объяснил эксперт.

Он также добавил, что "шахедами" можно гораздо проще разряжать наши средства ПВО.

"Это не так дорого, как разряжать средства ПВО ракетами. И они могут их использовать именно для этого. И когда будет разряжен и истощен ПВО, могут происходить и налеты ракетами... Поэтому, к сожалению, будет много "шахедов". Это будет превалирующий ударный элемент у россиян в отопительном сезоне 23-24, ракеты будут играть более второстепенную роль", – отметил Коваленко.

Напомним, что ночью против 12 октября российская армия атаковала беспилотниками Измаильский район Одесской области.

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