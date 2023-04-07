Россиян больше не интересует отдых в Крыму: Кулеба назвал причину

Граждане РФ понимают, что украинский полуостров вскоре будет деоккупирован.

Статистические данные российского поисковика Яндекс демонстрируют резкое падение спроса среди граждан РФ на туристические поездки в Крым.

На это в пятницу, 7 апреля, обратил внимание в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В марте 2023 года было вдвое меньше запросов "отдых в Крыму" (129 тыс.), чем в марте 2022 года (261 тыс.)", — привел цифры глава украинской дипломатии.

Причиной этого, по мнению Дмитрия Кулебы, является то, что граждане РФ отдают себе отчет, что украинский полуостров вскоре будет деоккупирован.

"Даже обычные россияне понимают, что время наслаждения украденной украинской землей подходит к концу", — отметил он.

Russians ha lost interest в Crimea, подчеркивая данные от российского поискового инструмента Yandex. March 2023 had twice less searches для "Crimea vacation" (129.000) than March 2022 (261.000). Даже регулярные россияне проведут время к хорошим стеклам Russian land is coming to end. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) Апр 7, 2023

Напомним, в Крыму российские оккупанты заставляют местных жителей строить фортификационные сооружения. В частности, речь идет о Джанкойском районе временно оккупированного полуострова.

Читайте также: