Россиян погнали с Кинбурнской косы: дроны ВСУ заблокировали врага и заставили бежать

Кинбурнская коса

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Успешные действия Сил обороны Украины привели к полному логистическому коллапсу оккупационных войск на Кинбурнской косе. Из-за заблокированных поставок горючего, продовольствия и боеприпасов захватчики оказались в тупике и начали вывоз своих подразделений.

Эти данные, опираясь на отчеты разведки, официально верифицировал глава оперативно-тактической группировки «Одесса» полковник Денис Носиков, сообщает издание «Херсон Онлайн».

Следует отметить, что это первое заявление представителей армейского командования, которое на официальном уровне свидетельствует о бегстве россиян из косы. Ранее, а именно 8 июня, о начале ухода подразделений 337 полка РФ информировало партизанское движение «Атеш».

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«Сейчас мы вместе с силами и средствами старших начальников УВ „Юг“ практически отрезали логистику окупантов на косе. Поставка боеприпасов, продовольствия и горючего фактически остановлена. Солдат без еды и пресной воды воевать не сможет. Поэтому, по данным разведки, у них сейчас идет эвакуация», — сказал Носиков.

Что на самом деле происходит на Кинбурской косе

337-й десантно-штурмовой полк РФ — основная боевая единица на Кинбурнской косе — оказался в логистическом коллапсе. По данным агентов «Атеш», внедренных в штаб группировки «Днепр», подразделения отводятся от береговой линии из северной и западной частей косы по нескольким причинам одновременно.

Первая — снабжение полностью остановлено: у россиян нет ни боеприпасов, ни топлива, ни еды. Вторая — критические потери личного состава: часть бойцов еще раньше перебросили на Запорожское направление, где Россия испытывает острый дефицит пехоты, а пополнение не поступало ни разу.

И третья причина — огневые группы окупантов не справляются с ущербом украинских БпЛА, поэтому дроны ВСУ методически уничтожают любой транспорт врага, который пытается добраться до косы.

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Между тем спикер Сил обороны юга Владислав Волошин подтвердил, что логистика существенно усложнена, но призвал не спешить с выводами о полном выводе. По его словам, на косу ведут две дороги, и ВСУ держат обе под огневым контролем. Волошин заявил, что сейчас происходит смена 337-го полка на отдельный мотострелковый полк 58-й армии РФ.

Кинбурнская коса расположена в Николаевском районе Николаевской области в 4,0-7,5 км от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

Кинбурнская коса / © Deepstatemap

География придает косой стратегическое значение: кто контролирует ее — тот контролирует вход в Днепр и Южный Буг, а значит — подход к портам Николаева и Херсона. Именно поэтому Россия держала там войска на все трудности снабжения, а ВСУ методически уничтожали каждый транспортный коридор.

Ранее мы сообщали о том, что оборона Кинбурнской косы для россиян стала проблемной из-за логистической изоляции и ударов украинских дронов.

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