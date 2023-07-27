Россияне во время отступления минируют даже трупы мирных жителей и детские коляски — Bild

Мины были обнаружены в жилых домах, в собачьих будках, под трупами мирных жителей, на опорах ЛЭП и на кладбищах.

Российские военные при отступлении с оккупированных украинских территорий оставляли мины в детских колясках, собачьих будках и под трупами людей.

Об этом информирует издание Bild.

О процессе разминирования журналистам рассказал Александр Дворецкий, начальник государственной спасательной службы Украины в Херсонской области. "Самое безумное было — в коляске. Поднимаете подушку и все взрывается", — говорит он.

По словам Дворецкого, мины были обнаружены повсюду: в жилых домах, в собачьих будках, под трупами мирных жителей, на опорах ЛЭП и на кладбищах.

Особенно шокировало то, что, вероятно, целью становились и дети, отмечает он.

"Нет ничего человеческого в человеке, который прячет гранату в кружке детского термоса", — говорит Дворецкий.

Спасатели даже организуют курсы для детей, чтобы предупредить их об опасности.

"Дети должны научиться ничего не брать и не трогать, даже если это похоже на их знакомую игрушку", — говорит Дворецкий.

По данным Washington Post, сейчас Украина является самой замененной страной в мире: по экспертным оценкам, 500 группам по разминированию понадобилось бы 757 лет, чтобы очистить всю Украину от мин.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Киевская область все еще не разминирована, и там работают взрывотехники МВД.

Кроме того, мы ранее информировали, что по всей линии южного фронта российские кафиры обустроили минные поля перед своими хорошо укрепленными позициями. Именно поэтому темп контрнаступления ВСУ ощутимо замедлился.

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