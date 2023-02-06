Россиян ждет огромный сюрприз на поле боя: Жданов рассказал о преимуществах западных танков

Военный эксперт Олег Жданов сравнил танки, которые получит Украина от западных партнеров, с танками российских оккупантов и назвал их преимущества.

Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.

"Технологически западные танки, к примеру, версия Leopard 2А5, которую передает нам Германия, она, конечно, в точности и скорости наведения преобладает даже российский танк Т-90 "Прорыв", я уже не говорю о Т-72", — сказал Жданов.

Он добавил, что как бы ни модернизировали советский танк Т-72, "но конструктивно он остается Т-72".

"Т-80 тоже остается Т-80. Это никак не новый по конструкции танк. А вот Leopard А5, да, это более современная (техника – ред.) или даже Leopard А4 готов конкурировать с этими танками и он технологически лучше, более оснащен. Все зависит от версии комплектования. Ну, надеюсь, что нам дадут не наихудшую комплектацию этих танков. Да-да, тогда российских танкистов ждет огромный сюрприз на поле боя", — сказал эксперт.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля страны-партнеры объявят о количестве танков и сроках их предоставления Вооруженным силам.

Также добавим, что Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2A4, инструкторов, запасные части и боеприпасы. Но глава Минобороны Канады оставила открытой возможность отправки большего количества Leopard 2 в будущем.

Первый танк Leopard 2, переданный Канадой Украине, уже прибыл в Польшу.

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