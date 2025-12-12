"Россиянам будет с трудом": эксперт оценил, изменит ли украинская ракета "Сапсан" ход войны

Ракеты «Сапсан» являются важным инструментом системного уничтожения потенциала РФ / © Википедия

Украина наконец-то получила собственную «длинную руку». После заявления президента об успешном использовании комплекса Сапсан, эксперты начали анализировать его потенциал. Главный вывод – эта ракета способна достать туда, где куется оружие врага.

О перспективах украинской ракеты рассказал авиаэксперт Константин Криволап в комментарии "24 Каналу".

Угроза для «оборонки» РФ

По словам эксперта, главная ценность "Сапсана" - это его дальность и мощность. Около 80% военно-промышленного комплекса (ВПК) России сосредоточено в Московской области и соседних регионах.

Если Украина сможет наладить массовое производство этих ракет, российским заводам станет очень горячо.

«Если „Сапсан“ запустят в массовое производство, то будет прилетать туда гораздо чаще. Россиянам будет тяжело», — подчеркнул Криволап.

30 лет ожидания

История разработки "Сапсана" (известного также как проект "Гром-2") тянется почти три десятилетия. Фактически его разрабатывали все годы независимости.

Эксперт отмечает: хотя концептуально это развитие советских подходов к ракетостроению, начинка там новая. В ракету внедряют современные технологии, доступные сейчас, поэтому называть ее устаревшей нельзя.

«Судя по всему, Украина уже применяла ракеты „Сапсан“. Естественно, официальных деталей нет. Но здесь может идти речь и о по меньшей мере 20 ударах по этим ракетам», — предположил аналитик.

Станет ли «Сапсан» геймчейнджером

В то же время Криволап призывает не ждать чуда от одной ракеты. Сама по себе она не выигрывает войну мгновенно.

«Не думаю, что будет какой-то 1 или 10 ударов, которые изменят все. Это будет совокупность различных действий, направлений и систем, которые приведут к тому, что Россия не сможет воевать», – подытожил он.

То есть "Сапсан" - это не "серебряный шар", а важный инструмент системного уничтожения потенциала врага.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что Украина имеет собственную ракету, которая по некоторым параметрам может быть лучше американских «Томагавок» . Ракета Фламинго от Fire Point способна обходить системы российской ПВО, преодолевать до 3000 км и развивать скорость до 950 км/ч.