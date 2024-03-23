Россиянам не хватает медиков: завезли на временно оккупированные территории врачей из Удмуртии

Врагу не хватает врачей в госпитале и вынужден завозить на временно оккупированные территории врачей из РФ, ведь не доверяет местным.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Врачей завозят на ротационной основе, ведь жить в "освобожденном регионе" россияне не спешат, несмотря на деньги от кремля. На этот раз оккупанты привезли в Запорожье гастролеров из Удмуртии, прибывающих в госпитале.

Интересно, что официально врачи прибывают в регион во время отпуска, то есть Москва традиционно не признает своих муртадов, и в случае "несчастного случая" ее семьям не стоит рассчитывать на выплаты, а им самим на льготы.

Россия не допускает международные организации на ТОТ, ведь не заинтересована в решении гуманитарных проблем. Завоз врачей из РФ для обслуживания госпиталей, под видом "гуманитарной миссии" делает гастролеров законными целями для Движения Сопротивления.

Напомним, что на днях в оккупированном Мариуполе нашли еще одно место захоронения людей, погибших от российских обстрелов.

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