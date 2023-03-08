Россиянам не хватает возможности использовать возможный захват Бахмута: у них недостаточно механизированных сил — ISW

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гипотетическое захват Россией Бахмута обеспечит российским войскам «открытый путь» в Краматорск, Славянск и другие критические населенные пункты Донецкой области.

Об этом пишет Институт изучения войны.

Однако ISW продолжает оценивать, что российским силам не хватает возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативного эффекта, и, вероятно, это скоро завершится после захвата Бахмута.

Как ранее писали эксперты, после захвата Бахмута российским войскам придется выбирать между двумя разногласиями продвижения. Российские войска могут попытаться продвинуться на запад вдоль трассы Т0504 в направлении Константиновки (приблизительно 20 км от Бахмута) или могут продвинуться на северо-запад вдоль трассы E40 в направлении Славянска-Краматорска на северо-западе Донецкой области (приблизительно 40 км на север. ).

Эти два потенциальных направления продвижения не являются взаимной поддержкой, и российским войскам, вероятно, придется отдавать предпочтение преследованию только одного, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российские командиры неоднократно растягивали свои силы слишком мало на нескольких направлениях продвижения на протяжении всего вторжения. Украины.

Украинские войска также мощно укрепили оба этих маршрута, которые обеспечены многочисленными наземными линиями связи, проходящими глубоко в украинский тыл, и любая попытка России продвинуться по этим дорогам, вероятно, будет очень дорогой.

Кроме того, российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения по Бахмуту, а тактические «штурмовые отряды», используемые для штурма Бахмута, вероятно, не способны вести маневровую войну.

Недавнее продвижение россиян в городских районах Бахмута демонстрирует, что российские силы могут обеспечить ограниченные тактические преимущества перед штурмами под руководством пехоты.

Российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для эксплуатации дорог (которые, вероятно, очень укреплены) к западу от Бахмута.

Как недавно сообщал ISW, российские войска все больше полагаются на «штурмовые отряды», элементы размером в батальон, оптимизированные для фронтальных атак на укрепленные районы, а не для маневровой войны.

Эти отряды имеют тяжелую артиллерию, используют упрощенную тактику, отводят танкам роль огневой поддержки в тыловых районах и почти наверняка будут испытывать проблемы с эффективным проведением операций за пределами городских районов.

Один из известных российских военных блогеров добавил, что штурмовые отряды просто слишком малы, чтобы «пробить широкий и глубокий пробел» в украинских оборонных формированиях и следовать танковым и механизированным батальонам, и призвал к формированию «бригад прорыва».

Децентрализация структуры русских войск в сторону небольших штурмовых отрядов с использованием упрощенной тактики в сочетании с ростом потерь среди наиболее эффективных русских войск, вероятно, значительно ограничит способность русских войск должным образом использовать любые пути продвижения, открытые захватом русскими войсками Бахмута. вряд ли одержит больше, чем тактическую победу после 10 месяцев нападений.

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Ситуация в Бахмуте: детали

Ранее источник в правительстве Украины рассказал, что в Бахмуте готовится судьба будущего контрнаступления.

К тому же, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.

По информации журналиста The Guardian, ссылающегося на западных официальных лиц, в боях за Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч кафиров.

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