"Россиянам нужно сделать так больно, как больно нам" – Зеленский о санкциях против РФ со стороны Европы

"Россиянам нужно сделать так больно, как больно нам" – Зеленский о санкциях против РФ со стороны Европы

По мнению президента Украины, Европа должна делать все, чтобы Россия не чувствовала себя владыкой мира.

Европа должна делать все, чтобы Россия не чувствовала себя владыкой мира. А россиянам нужно сделать так больно, как больно украинцам. Но не с помощью ракет и бомбардировок, а с помощью санкций и ограничений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 21 марта.

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Отдельно президент подчеркнул, что украинцы не воюют с народом России, а с военными, которые вторглись на территорию Украины.

Никто не воюет с "русским народом". Важно это понимать. Никто не воюет с Россией.

"Они сюда пришли и они воюют с Украиной. Это важные вещи. Мы конкретно сражаемся против российских военных, солдат и офицеров, которые здесь. Наши войска не зашли на их территорию, несмотря на то, что они открыто сказали о вторжении. То есть мы не воюем с ними там… Во-вторых, мы не воюем с простыми людьми… И вообще там есть много людей, которые боятся… Я сейчас перейду на Европу, вы поймете - это связанные вещи… Люди, которые в России, они боятся. Боятся выйти на площадь, боятся лишний раз выйти в социальную сеть и поддержать Украину, они боятся потерять работу, потерять что угодно... Так вот, с таким настроением живут и некоторые европейские государства. Поэтому, когда я говорю , "не боятся воевать" – воюют военные, не воюют обычные люди. Европейцы могут воевать санкционно. Они сейчас начали. Воюют блокадой их (россиян – ред.) экономики, блокадой бизнеса для россиян. И воюют очень сильно в дипломатии", — заявил он.

Зеленский отметил, что европейские лидеры должны начать воевать: "Вступление Украины в Евросоюз – это война. Для этого нам нужно брать оружие. Россия не поддерживает Украину как часть западного мира. Вот и все. Они видят у нас часть постсоветской жизни или советской жизни и это и есть война".

Президент Украины обратился к европейским лидерам: "Вы соседи с Россией. И вы даже не представляли, что будет полномасштабная война. Не представляли до 14 года… Однажды утром вы проснетесь и почувствуете то, что почувствовали мы. Просто началась война. Будет поздно".

Зеленский подчеркнул, что Европа должна делать все, чтобы Россия не чувствовала себя владыкой мира.

"Сегодня это возможно. Украинская армия остановила вторую в мире по количеству армию. Украинская армия ее остановила. Это говорит о том, что не нужно уничтожать народ русский. Это ошибка. И, кстати, их там сейчас информационно накручивают, что это вызов – к России, к русскоязычным. Это неправда. Они там в рабстве. Многие боятся им сказать, и это будет взрыв у них внутренний. Они должны ограничивать мощь Российской Федерации, не давать возможности им зарабатывать на внешних рынках, выводить их бизнес, делать им. так больно, как больно нам… Только мы в подвалах, без воды, без еды, предприятия не работают… Мы не можем с вами выйти прогуляться по вечернему Киеву, как это было раньше, зайти в ресторан… Пусть они это почувствуют! Но не бомбить их, не ракетами, не уничтожать нацию", — резюмировал президент Украины.

Напомним, Польша понимает все угрозы со стороны России, поэтому уже готовится к вероятной атаке государства-агрессорки.

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