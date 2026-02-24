Россиянам платят за удары FPV-дронами по ВСУ: что известно

FPV-дрон / © Associated Press

Отдельные подразделения российской армии уже получили денежные вознаграждения за результативные атаки беспилотниками по Силам обороны Украины в феврале.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Какая цена за удар

По словам спикера, российское командование установило фиксированную сумму за каждый подтвержденный удар по живой силе противника.

«Установлено денежное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей, это около 14 тыс. гривен. Это для расчета ударного БПЛА или FPV-дрона за каждый результативный удар по живой силе противника при наличии объективного контроля», — отметил Волошин.

Обязательным требованием для начисления средств является видеоподтверждение момента попадания, снятого с другого беспилотного аппарата.

«То есть видеоподтверждение момента удара с другого БПЛА», — пояснил спикер.

Подразделения, получившие вознаграждение

Владислав Волошин уточнил, что за февраль 2026 соответствующие выплаты уже осуществлены в отдельных соединениях 5-й общевойсковой армии РФ. В частности, речь идет о подразделениях 127-й мотострелковой дивизии и 143-го мотострелкового полка.

По данным Сил обороны юга, эти подразделения привлекались к нанесению ударов по украинским защитникам в районах населенных пунктов Верхняя Терса и Цветково на Гуляйпольском направлении.

Напомним, армия РФ использует ударные БпЛА типа Shahed как носители для FPV-дронов. В настоящее время зафиксированы случаи, когда один «Шахед» транспортирует два дополнительных дрона-камикадзе.

Ранее мы писали, что у россиян пока нет качественного соответствия системе Starlink, которая для них заблокирована.