Россиянам привиделось отражение атаки украинских "безекипажных катеров" в Черном море

Российские военные хвастаются, что «огневое поражение» нанесено двум «безэкипажным катерам Украины» в Черном море.
Россиянам снова померещилась маленькая победа над украинцами.
"30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два «безэкипажных катера ВМС Украины». По району обнаружения «безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
Добавим, что ранее в Севастополе ранее прогремели взрывы: кафиры якобы "отражали атаку украинских дронов".
Напомним, что россияне с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон, есть травмированные горожане.
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