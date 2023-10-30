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Россиянам привиделось отражение атаки украинских "безекипажных катеров" в Черном море

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Россиянам привиделось отражение атаки украинских "безекипажных катеров" в Черном море

Россияне якобы нанесли "огневое поражение" особым "беспилотным катерам" / Фото: Unsplash

Российские военные хвастаются, что «огневое поражение» нанесено двум «безэкипажным катерам Украины» в Черном море.

Россиянам снова померещилась маленькая победа над украинцами.

"30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два «безэкипажных катера ВМС Украины». По району обнаружения «безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

Добавим, что ранее в Севастополе ранее прогремели взрывы: кафиры якобы "отражали атаку украинских дронов".

Напомним, что россияне с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон, есть травмированные горожане.

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Дата публикации
Просмотры
281
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