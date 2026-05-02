Россиянам устроили "ад" в Крыму: влупили по "Искандерам" и оставили без "глаз"

База оккупантов в Крыму. Иллюстративное изображение / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ночь на 2 мая Силы обороны Украины нанесли разящие удары по ряду военных объектов российской армии во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, поражено место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» (Дружное, ВОТ АР Крым).

Также поражены средства радиолокации противника на территории временно оккупированного Крыма, а именно: береговую радиолокационную станцию «МИС-М1» (Маяк) и радиолокационную станцию «Подлет» (Евпатория).

Кроме того, поражены три пункта управления БпЛА противника (Георгиевка, ВОТ Донецкой обл.) и склад БпЛА (Новопетриковка, ВОТ Донецкая обл.).

Украинские воины также поразили ремонтное подразделение противника в районе Кадиевки (ВОТ Луганской обл.) и склад боеприпасов в районе Ивановки (ВОТ Херсонской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба пока уточняют.

В Генштабе ВСУ добавили, что в результате предыдущего удара Сил обороны, нанесенного 29 апреля, был уничтожен склад боеприпасов на аэродроме «Кача» (ВОТ АР Крым)

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить поражения по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — отметили в сообщении.

Война в Украине: ВСУ пробивают тылы оккупантов

Напомним, украинские морские дроны в ночь на 30 апреля поразили возле Керченского моста два российских катера — сторожевой «Соболь» и противодиверсионный «Грачонок». Оба судна были частью системы охраны моста, однако выполняли разные задачи.

В Воронежской области РФ украинские военные успешно атаковали ударный вертолет Ми-28 и многоцелевой Ми-8, которые находились на земле во время технического обслуживания.

