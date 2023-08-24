"Россиянам уже нужно собирать чемоданы": израильский журналист о контрнаступлении ВСУ и освобождении Крыма

Захваченный россиянами Крымский полуостров будет деоккупирован, это только вопрос времени.

Украина систематически работает над предстоящим освобождением Крыма, и тот момент, когда оккупанты будут убегать с полуострова, становится все ближе. Контрнаступление украинских войск продолжается, не стоит его недооценивать.

Об этом рассказал израильский журналист Цви Зильбер, пишет 24 канал.

Война уже в Крыму

В последнее время нередко речь идет о том, что темпы контрнаступления не так быстры, как ожидалось. Конечно, это разочаровывает людей, которые хотели "все и сразу". По мнению Зильбера, сейчас совершенно неуместно делать такие выводы, потому что идет тяжелая работа, в ходе которой украинские военные постепенно освобождают новые и новые территории.

Интересно, что даже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, считающийся близким к идее переговоров Украины и России, заявлял: война в Украине не зашла в тупик. Так, ВСУ методично освобождают новые территории.

Поэтому освобождение Крыма неизбежно для врага. Важно, что международные партнеры не давали ограничений на использование западного оружия на полуострове.

"Я думаю, что война переместится в Крым очень быстро. Можно считать, что война уже там, учитывая различные отдельные взрывы и подрывы. То, как россияне бежали после подрывов Керченского моста, очень характерно свидетельствует, что Крым – это вопрос времени. Им уже надо собирать чемоданы", – заметил Зильбер.

Нет сомнений, что возвращение Крыма под контроль Украины станет колоссальным ударом по режиму Путина. Этот полуостров является так называемой "жемчужиной" его короны.

Ранее экс-командир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин выразил убеждение, что оккупированный Крым придется возвращать военным путем. РФ не понимает никакого другого языка, кроме языка силы.

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