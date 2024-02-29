Россиянам в Украине будут выдавать вид на жительство – в ГМС назвали условия

По словам чиновника, несмотря на войну, Украина демонстрирует гуманное отношение к гражданам РФ, которые уже долгое время проживают на территории нашей страны.

В Украине обновили правила получения документов на жительство для граждан РФ, фактически долгое время живущих и имеющих устойчивые связи в Украине и не поддерживающих отношения с государством-агрессором. Теперь россияне могут обменять вид на жительство, если имеют на это законные основания.

Об этом рассказал начальник Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь в интервью "Укринформу".

По словам Вячеслава Гузя, основаниями для продления пребывания в Украине и выдачи вида на жительство могут быть:

брак;

воссоединение семьи;

трудоустройство;

волонтерство;

обучение.

По словам чиновника, в ноябре 2022 года гражданам РФ, имеющим семью или трудоустроенным в Украине, Кабмин разрешил обменять просроченные виды на временное проживание для продления законного пребывания на территории страны. Но потом обмен документов был прекращен.

"Сегодня они могут обменять документ до последнего дня его окончания, но только на основании брака, воссоединения семьи или трудоустройства. Для этого в законодательстве появилась новация – процедура продления срока проживания на период, необходимый для документирования видом на жительство”, – рассказал Гузь.

Чиновник также отметил, что теперь выдача вида на временное проживание гражданам РФ впервые осуществляется при условии въезда на территорию Украины по долгосрочной визе D, что является следствием введения визового режима с Россией.

Другие категории граждан России (волонтеры, студенты и т.п.) могут получить вид на жительство в Украине на основании письменного ходатайства центрального органа исполнительной власти Украины, в компетенцию которого входит сфера деятельности таких лиц.

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