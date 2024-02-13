"Россиянам важно как можно быстрее дожать ее любой ценой": обозреватель о ситуации в Авдеевке

Командование армии РФ, очевидно, приняло окончательное решение по перебрасыванию всех подразделений 90 ТД под Авдеевку. На Лиманском направлении их начинают заменять подразделениями 47 ТД 1 ТА.

Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В частности, под Кременную, Рубежное и Старую Краснянку уже перемещаются подразделения 347 МСП 47 ТД. Как отмечает Коваленко, они заменят 348-й МСП 90 ТД и 153-й ТП. Дальнейшая судьба 1441 МСП и 428 МСП 90 ТД пока покрыта туманом неизвестности.

В то же время на восстановление боеспособности оккупанты выводят 228 МСП 90 ТД. По словам Коваленко, если все подразделения 90 ТД будут отведены, то на месте останутся только 137 ОМСБр 41-й ОВА и 201 ВБ. Усиление им могут составлять подразделения 272 МСП, которые сейчас гонят под Кременную.

"Собственно, интересным будет происходить размен, который равнозначным сложно назвать, но, похоже, для командования РОВ важно быстрее дожать Авдеевку любой ценой и ценой всего. Это, кстати, еще раз свидетельствует о том, что ситуация там складывается не совсем по намеченному сценарию РОВ", – подытожил Коваленко.

Ранее Зеленский сообщил о ситуации на направлениях и комплектации подразделений.

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