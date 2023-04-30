Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: зафиксировано более 170 взрывов

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 29 апреля 2023 года.

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных громад.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в социальных сетях.

Зафиксировано более 170 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Эсманьская, Белопольская, Великописаревская, Миропольская и Юнаковская громады.

Юношеская громады: россияне по территории общины избивали из минометов (3 мины), артиллерии (13 взрывов) и РСЗО – 25 взрывов. В результате артобстрела в с. Юноша разрушен частный дом. Обстрелом из РСЗО было повреждено 8 частных домов.

Эсманская громада: с территории РФ произведен обстрел из миномета – 6 взрывов и артиллерии – 9 взрывов. В результате артобстрела в с. Студенок повреждены 3 частных жилых дома.

Середино-Будская громада: совершен артиллерийский обстрел – 2 взрыва по г. Середина-Буда. В результате обстрела повреждена квартира в многоквартирном доме.

Миропольская громада: с территории России произведен обстрел из РСЗО «Град» — 15 взрывов.

Белопольская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады. Также были обстрелы из АГС – 78 выстрелов.

Великописаревская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады.

Ранее мы сообщали, что россияне ударили по кладбищу и атаковали 25 домов Херсонской области. Захватчики убили 80-летнего мужчину.

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