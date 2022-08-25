Россияне 45 раз ударили по Запорожской области в День Независимости: разрушили дома и гаражи (фото)

За сутки российские войска нанесли 45 ударов по мирным селам и городам Запорожской области. Оккупанты уничтожали гражданскую и критическую инфраструктуру Запорожья, Орехова и Гуляйполя, а также других населенных пунктов в Запорожском районе. Информация о раненых гражданах не поступала.

Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в полиции Запорожской области.

"Вчера, 24 августа, на протяжении нескольких часов враг атаковал город Запорожье. Полицейские зафиксировали попадание ракет в объекты инфраструктуры города, а также населенных пунктов Камышевахи, Разумовки и Степного", — говорится в сообщении.

Вооруженные рашисты нанесли масштабные поражения по городу Орехов Пологовского района. Полиция зафиксировала 11 разбитых улиц, на которых разрушено более 20 частных домов, квартир, гаражных и хозяйственных помещений.

Значительные повреждения в очередной раз получил город Гуляйполе. Оккупанты били по жилищам мирных жителей.

"Сильные разрушения получил объект критической инфраструктуры Гуляйполя. От прямого попадания снаряда разрушены три этажа административного здания государственной собственности", — отмечают правоохранители.

На местах обстрелов работали полицейские, взрывотехники и спасатели. По каждому факту вооруженной агрессии военнослужащих РФ правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, сегодня, 25 августа, российские военные обстреляли населенные пункты в двух районах Запорожской области. Взрывы были слышны даже в Запорожье.

Читайте также: