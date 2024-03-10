Россияне 6 дней не выходят в Черное море после потери корабля "Сергей Котов"

РФ приходит в себя от потери еще одного корабля.

После уничтожения патрульного катера " Сергей Котов " другие корабли РФ на шестые сутки не выходят в Черное море.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Оккупанты до сих пор собираются в кучу и ремонтируют 15 своих поврежденных кораблей", — сказал он.

Поэтому россияне были вынуждены передислоцировать в Новороссийск, в частности, свои ракетоносители.

Плетенчук добавил, что инициатива в море на стороне Украины.

Уничтожение российского корабля – что известно

Во время атаки на Крым утром 5 марта был утоплен патрульный корабль РФ "Сергей Котов" . В ГУР подтвердили уничтожение вражеского корабля.

Во время уничтожения российского патрульного корабля "Сергея Котова" ранены по меньшей мере 27 кафиров, еще 7 — погибли.

Разведка Британии оценила уничтожение русского корабля.

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