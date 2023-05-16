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Россияне 80 раз обстреляли Херсон: выпустили более 400 снарядов из артиллерии, танков и авиации

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Россияне 80 раз обстреляли Херсон: выпустили более 400 снарядов из артиллерии, танков и авиации

За прошедшие сутки Россия выпустила по территории Херсонской области 407 снарядов. / Фото: Associated Press

Пострадали шесть человек.

За прошедшие сутки, 15 мая, российская армия совершила 80 обстрелов Херсонской области. Сам Херсон оккупанты атаковали 14 раз, выпустив 60 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Армия страны-агрессорки России выпустила по территории Херсонской области 407 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в городе Херсоне. Из-за российской агрессии шесть человек (из них один ребенок) получили ранения", — сообщил

За минувшие сутки с деоккупированной территории области было эвакуировано еще 95 человек.

Напомним, ночью против 16 мая произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Работа ПВО была успешной, однако столицу засыпало обломками вражеских ракет.

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Дата публикации
Просмотры
324
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