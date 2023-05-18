Россияне 90 раз обстреляли Херсонщину из авиации и "Градов": погибли три человека

Херсон попал под обстрел три раза.

За прошедшие сутки, 17 мая, российская оккупационная армия совершила 90 обстрелов Херсонской области. Погибли три человека, среди которых ребенок. Восемь человек ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне выпустили по территории области 529 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон армия РФ обстреляла три раза, выпустив восемь снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; в здания школы и магазина Херсонской городской общины, линию электропередач Белозерской поселковой общины и в больницу Бериславского района", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки с деоккупированной территории области было эвакуировано еще 147 человек.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что 17 мая в поселке Зеленовка в Херсонской области в результате обстрелов россиян погиб 5-летний мальчик Всеволод. В июле ему должно было исполниться шесть лет.

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