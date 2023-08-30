"Россияне адаптировались": британский пехотинец сказал, в каком оружии нуждается Украина

Украине нужно оружие большей дальности, чтобы усилить контрнаступление. Россия меняет свою стратегию, чтобы уйти от ударов HIMARS.

Об этом сказал морской пехотинец и бывший плененный британский боец Эйден Аслин.

Россияне "адаптировались" к HIMARS

Известно, что Украина использует американские HIMARS для нанесения ударов по ключевым объектам. Однако российские войска уже адаптировались к этой тактике. Кроме того, дальность этого оружия достаточно ограничена.

Аслин акцентирует, что в мае Великобритания заявила, что отправляет свои крылатые ракеты Storm Shadow в Украину, а в середине июля Франция пообещала предоставить свою версию ракет SCALP. Англо-французские ракеты имеют расчетную дальность полета более 250 километров, что примерно в три раза больше, чем ракеты, поставленные для украинской системы HIMARS.

Отметим, что Германию также призывают предоставить Украине ракеты большой дальности Taurus. Впрочем, Берлин еще не взял на себя это обязательство.

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