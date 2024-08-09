Россияне активизировали авиацию на границе с Черниговской и Сумской областями – Генштаб

На границе с Черниговской и Сумской областями россияне существенно активизировали деятельность авиации. Населённые пункты обстреливаются с территории России.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"С территории РФ они производили обстрелы Бачевска, Кучеровки, Ромашкового, Каменки, Поповки, Юнаковки, Кружка, Бунякиного и ряда других приграничных населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа, по всему фронту зафиксировано 133 боевых столкновения, треть из которых — на Покровском направлении.

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