Россияне активизировали авиацию на границе с Черниговской и Сумской областями – Генштаб

Противник сохраняет военное присутствие.
На границе с Черниговской и Сумской областями россияне существенно активизировали деятельность авиации. Населённые пункты обстреливаются с территории России.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"С территории РФ они производили обстрелы Бачевска, Кучеровки, Ромашкового, Каменки, Поповки, Юнаковки, Кружка, Бунякиного и ряда других приграничных населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Напомним, 5 августа, по всему фронту зафиксировано 133 боевых столкновения, треть из которых — на Покровском направлении.
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