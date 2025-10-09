Война в Украине / © Associated Press

Российские войска усилили боевые действия на Донбассе не из-за ухудшения погоды, а из-за очередных приказов от высшего командования.

Такое мнение в эфире Эспрессо выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.

«Горит очередной дедлайн, скорее всего. Потому что думать, что они спешат из-за дождей или тяжелой почвы — это маловероятно. Уже неделю там идут осадки с короткими перерывами, земля тяжелая, но командиры высокого или среднего уровня этого не учитывают — для них люди только расходный материал», — сказал он.

По мнению Гетьмана, для россиян гораздо важнее соблюдение сроков, определенных руководством, чем реальная ситуация на фронте.

«Есть определенный срок, который поставил их верховный главнокомандующий. Если они не уложатся, полетят головы, погоны. Потому и действуют так, будто это последний шанс. Здесь можно найти много причин, но главная это приказ сверху», — пояснил ветеран.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на фронте возле Новониколаевки в Сумской области и около пяти населенных пунктов в Запорожской области.

Мы ранее информировали, что российские милблогеры публично жалуются на отсутствие воды в подразделениях РФ в районе Юнаковки.