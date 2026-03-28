Россияне активизировали наступление на Покровском направлении: кадры с поля боя

Российские оккупанты начали активные штурмовые действия на Покровском направлении / © ТСН

Подразделения российской оккупационной армии начали активные штурмовые действия на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

Об этом сообщили на Facebook-странице 7 корпуса десантно-штурмовых войск, который держит оборону на одном из участков фронта.

Основные усилия враг направляет на продвижение в районах Гришино, где ведутся стрелковые бои, и в направлении Родинского. Оккупанты пытаются действовать так называемыми «малыми клешнями» и продвигаться флангами.

Украинские подразделения блокируют продвижение россиян к Гришино с востока, в то же время враг пытается продвигаться, избегая прямого захода в поселок.

Бойцы 7 корпуса сдерживают штурмы врага на северных окраинах Покровска и держат оборону совместно с 1 корпусом НГУ «Азов» на направлении Мирноград-Родинское.

«Противник активно использует неблагоприятные погодные условия последних дней для прикрытия перемещений и накопления сил», — отметили в сообщении, опубликовав видео боев с врагом.

Для ослабления огневых возможностей противника Силы обороны наносят удары по российской артиллерии. В частности, за последние два дня 147-я отдельная артиллерийская бригада 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожила и повредила четыре вражеские пушки в районе Покровска и Мирнограда.

Напомним, представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российская оккупационная армия готовится к усилению наступательных действий на фронте. В частности, россияне занимаются восстановлением боеспособности своих подразделений.