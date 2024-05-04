"Россияне активизировались накануне 9 мая": в ВСУ рассказали, какие города под угрозой

Россияне активизировались по всей линии фронта, поскольку им традиционно нужны достижения до "9 мая".

Об этом сказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона.

Так называемой "добычей" для россиян может стать какой-нибудь украинский опорный или небольшой населенный пункт, потому что им важно отрапортовать о "победе".

"Конечно, что риски есть по всей линии фронта, потому что активность врага чрезвычайно высока", — подчеркнул он.

В частности, россияне нацелились в сторону Часового Яра, который они рассматривают как плацдарм для дальнейшего продвижения на Краматорск, Славянск, Константиновку.

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"Мы понимаем их активность, скажем, на Авдеевском направлении – это Угледар, Покровское, Курахово. Они рассчитывают воплотить свои намерения, чтобы уже с юга и севера занять Донецкую область. При этом напомнил, что враг уже несколько дат называл для захвата Донецкой области, но это не стало реальностью", — говорится в сообщении.

Тимочко отмечает, что могут быть опасны и другие направления.

"Путина очень мозолит то, что наши войска содержат и Роботино, и Крынки", — сказал он.

Учитывая это, Путин 8 или 9 мая, выступая перед россиянами, мог рассказать о какой-то большой в его понимании победе.

" Для Украины сейчас очень важно скорейшее поступление вооружения от партнеров. "Все будет зависеть от того, какая из сторон сумеет к моменту наступления россиян или контрнаступления подготовиться максимально качественно и эффективно", — подчеркнул он.

Добавим, в ГУР сделали громкое заявление о новых захватнических планах России. По словам заместителя Буданова Вадима Скибицкого, в ближайшее время под угрозой могут оказаться две области Украины.

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