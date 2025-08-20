Россияне атаковали Ахтырскую общину: дроны попали в частный сектор, есть пострадавшие

Ахтырская община

В ночь на 20 августа 2025 года оккупанты совершили массированную атаку ударными беспилотниками по территории Ахтырской громаде Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров .

По его словам, дроны атаковали жилищный сектор. В результате попаданий возникли пожары. В данный момент известно, что погибших нет. В то же время есть пострадавшие, которые обратились за медицинской помощью.

К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, что в результате удара по Харькову 18 августа погибли двое детей - это 1,5-летняя девочка и 16-летний парень.