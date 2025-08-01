- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали Балаклею: удар пришелся на гражданское промышленное предприятие
Вражеские дроны атаковали Балаклею, вызвав пожар на территории гражданского предприятия.
В результате очередной вражеской атаки, осуществленной с помощью ударных БпЛА, зафиксировано несколько попаданий по территории г. Балаклея.
Об этом говорится в сообщении в социальных сетях начальника Балаклейской городской военной администрации Виталия Карабанова.
Удары пришлись по гражданскому промышленному предприятию. На месте происшествия возник пожар.
К счастью, пострадавших нет.
Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать инструкциям служб безопасности.
Напомним, комбинированная атака 31 июля показала, что удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе Киева , считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.
К сожалению, количество пострадавших в Киеве из-за атаки 31 июля постоянно растет .
Известно о гибели двоих детей. В частности, 6-летний мальчик. РФ маленького украинского каратиста Матвейка Марченко.
В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.