Россияне атаковали Балаклею: удар пришелся на гражданское промышленное предприятие

Беспилотник / © ТСН.ua

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В результате очередной вражеской атаки, осуществленной с помощью ударных БпЛА, зафиксировано несколько попаданий по территории г. Балаклея.

Об этом говорится в сообщении в социальных сетях начальника Балаклейской городской военной администрации Виталия Карабанова.

Удары пришлись по гражданскому промышленному предприятию. На месте происшествия возник пожар.

К счастью, пострадавших нет.

Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать инструкциям служб безопасности.

Напомним, комбинированная атака 31 июля показала, что удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе Киева , считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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К сожалению, количество пострадавших в Киеве из-за атаки 31 июля постоянно растет .

Известно о гибели двоих детей. В частности, 6-летний мальчик. РФ маленького украинского каратиста Матвейка Марченко.

В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.