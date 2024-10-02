Россияне атаковали беспилотниками Одесскую область: куда целился враг (фото)

Травмированы два человека.
С рассветом 2 октября российские военные атаковали ударными беспилотниками Shahed Измаильский район Одесской области. Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
В результате российского обстрела двое мужчин — это водители грузовиков, получивших ранения. Один из пострадавших – гражданин Турции. В настоящее время пострадали в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.
По словам Кипер, в результате атаки вспыхнул пожар. Ее ликвидировали спасатели.
Из-за обстрела в пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции.
Как сообщалось, из-за ночной атаки дронов на одном КПП остановили пропускные операции. Речь идет о пункте пропуска "Орловка" в Одесской области, который граничит с румынским городом Исакча.