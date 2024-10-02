Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне атаковали беспилотниками Одесскую область: куда целился враг (фото)

Россияне атаковали беспилотниками Одесскую область: куда целился враг (фото)

Российские военные атаковали ударными беспилотниками Одесщину. Фото: Олег Кипер.

Травмированы два человека.

С рассветом 2 октября российские военные атаковали ударными беспилотниками Shahed Измаильский район Одесской области. Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате российского обстрела двое мужчин — это водители грузовиков, получивших ранения. Один из пострадавших – гражданин Турции. В настоящее время пострадали в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.

По словам Кипер, в результате атаки вспыхнул пожар. Ее ликвидировали спасатели.

Из-за обстрела в пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции.

Враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Фото: Олег Кипер. / ©
Враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Фото: Олег Кипер.

Как сообщалось, из-за ночной атаки дронов на одном КПП остановили пропускные операции. Речь идет о пункте пропуска "Орловка" в Одесской области, который граничит с румынским городом Исакча.

Читайте также:

Удар по Запорожью! Количество пострадавших продолжает расти

Удар по Запорожью! Количество пострадавших продолжает расти

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация